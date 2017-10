Los agentes medioambientales de Valladolid, atemorizados por las amenazas de los cazadores

Atemorizados. Así están los agentes ambientales de Valladolid, según denuncia la UGT, tras la última de las agresiones sufrida por uno de ellos cuando pedía la documentación de caza a dos galgueros. A tal punto llega este temor que no se ha querido detallar la zona donde sucedieron los hechos, el fin de semana, para evitar amenazas a la familia. El agente ambiental evito esa puñalada al introducirse en el coche. Hay un protocolo que no se está cumpliendo y que en situaciones el agente no puede actuar solo, pero lo hace por falta de personal.