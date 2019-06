5 meneos 54 clics

5 anónimos 0 1 compartir:

ocio karma: 53

Aún no entiendo por qué algunas personas y medios de comunicación se empeñan en desacreditar la construcción de aviones de papel y otras formas de aeronáutica alternativa con tanto ahínco. Al final puede que sea cierto ese rumor que circula por ahí de que los aeropuertos de nuestro país invirtieron unos cuantos cientos de miles de euros en hacer una campaña de desprestigio de cualquier forma de aeronáutica que no fuera la de los aviones oficiales. Yo no he podido corroborar este dato, pero sí he sido testigo de varias entrevistas...