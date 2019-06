Los hechos, que ocurrieron en una vivienda del Grao de Castellón, se saldaron con la muerte del hombre de 70 años que luchó para que el agresor no lograra su objetivo, que no era otro que vengarse atacando a la hija de su ex pareja. El agresor, que estaba en búsqueda y captura, irrumpió en la vivienda, mató con un cuchillo a la víctima y también causó numerosas lesiones a la joven, de 22 años, de la que pretendía abusar ante sus abuelos.