Creo que todos alguna vez hemos caído en el error de hablar de más y hemos confiado en personas que no se merecían nuestra confianza. ¿A quién no le ha pasado que ha comentado planes o ideas que tiene en la mente y nunca se han dado? ¿Quién no le contó una debilidad a alguien y después se preguntó para qué? En este artículo se encuentran los mejores consejos para que no volvamos a caer en la equivocación de contar cosas que después nos arrepentimos.