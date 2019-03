Los 20 rincones secretos de España

Paisajes que parecen sacados de otro planeta, playas que no tienen mar, cascadas llenas de arte... Hay otros mundos, pero están en este: pequeños paraísos de aquí al lado que solo esperan ser descubiertos. Tendemos a pensar que en España no podemos encontrar nada que nos sorprenda cuando no es así. Un país rico tanto geográfica como culturalmente, más que la gran mayoría de países de Europa, solamente hay que mirar un poco hacia adentro.