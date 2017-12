El 18% de los jueces ha visto casos asignados de forma irregular entre ellos para influir en el resultado

El 18,1% de los magistrados españoles reconoce haber visto casos asignados de forma irregular a jueces y tribunales para influir en el resultado, según una encuesta sobre la independencia judicial realizada por la red europea de consejos generales del poder judicial (European Newtwork of Council of the Judiciary). Por contra, el 56% de los jueces españoles rechaza que existan estas asignaciones irregulares de magistrados para influir en un caso concreto, mientras que el 26% no está seguro o cree que la pregunta no es aplicable a España.