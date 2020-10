1700 médicos internacionales firman una petición para la protección enfocada y el fin de los confinamientos [EN]  

Más de 1700 médicos han firmado ya la llamada "Declaración de Barrington", que aboga por una "protección enfocada en los grupos de riesgo, y no en las personas sanas". El lunes, los epidemiólogos internacionales, el Dr. Martin Kulldorff de Harvard, la Dra. Sunetra Gupta de Oxford y el Dr. Jayanta Bhattacharya de Stanford se unieron a Laura Ingraham en The Ingraham Angle para anunciar su última iniciativa para reabrir la sociedad y reanudar la vida en Occidente para aquellos que no son vulnerables al coronavirus.