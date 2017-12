Tuits fakes, fotos que no son o directamente cadenas de Whatsapp falsas sobre nuestros políticos. En el 2017 han recibido todos y de todos los colores. Te dejamos 10 de ellos. Repasa aquí que no te hayas comido ninguno y si lo has hecho, cuántanoslo votando al final del artículo el que te hayan colado.…