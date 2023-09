Publicado hace 15 minutos por gianni a foro.hackhispano.com

Hace unos días leyendo un artículo de los dueños de Metasploit sobre medidores y sondas de depósitos y se me quedó esa espinita clavada de saber cómo funcionan estos dispositivos. Estos últimos meses estoy metido en el mundo de ICS, investigando cómo conseguir comprometer estos dispositivos, por lo que no me podía quedar quieto. Tras comprender qué son los dispositivos TLS y cómo funcionan, me decidí a escribir este artículo.