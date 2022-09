Publicado hace 36 minutos por Pilar_F.C. a theguardian.com

He estado observando al gobernador de Florida, Ron DeSantis , durante algún tiempo. El martes pasado tuiteé: "Solo me preguntaba si 'DeSantis' ahora es oficialmente un sinónimo de 'fascista'". Me sorprendió la indignación que provocó mi pequeño tuit en los medios de derecha. The Washington Examiner, por ejemplo, me calificó de "elitista de ultraizquierda" que escribió un "insultante insulto", que es "lo que hacen los ideólogos de izquierda cuando hablan de políticos republicanos que representan una amenaza para la existencia de su ideología...