Juanma Moreno (PP) justifica su ausencia para ver al Sevilla: "Yo no tengo Falcon"

Publicado hace 46 minutos por xyzzy a diariodesevilla.es

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha justificado su ausencia en la sesión de control al Gobierno andaluz de hace casi un mes cuando asistió al partido del Sevilla contra el Juventus. "Yo no tengo Falcon", ha contestado Moreno a la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, que le ha afeado que no fuese "a trabajar" por un partido de fútbol. "Usted no le saca el córner al Sevilla, usted lo que tenía que hacer es haber ido a trabajar", le ha espetado Nieto.