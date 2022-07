Funcionario de Wisconsin dice que Trump le sigue insistiendo a día de hoy que cambie sus resultados de las elecciones

Publicado hace 53 minutos por Verdaderofalso a independentespanol.com

“Le expliqué que la Constitución no lo permite; pero él tiene una opinión diferente”. El presidente de la Asamblea de Wisconsin, Robin Vos, dijo el martes que el expresidente Donald Trump todavía lo está presionando para que supuestamente rescinda los votos electorales del “estado del tejón” para 2020, a pesar de que no hay una forma legal de hacerlo y no hay motivos para siquiera considerar tal acción. Trump aprovechó un fallo reciente de la Corte Suprema de Wisconsin que prohíbe las urnas electorales en futuras elecciones.