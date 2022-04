Feminismo Transincluyente y hombres blancos heteros

Publicado hace 1 año por Claustronegro a sextories.net

El feminismo de las sufragistas no contemplaba a las mujeres pobres, el de los 70 lidiaba con las mujeres racializadas y no admitía a las lesbianas y en algunos segmentos del feminismo actual, no parece haber espacio para las mujeres y hombres trans o personas no binarias. Se ha de entender que ser oprimida no significa no poder ejercer opresión: Como hemos mencionado anteriormente, nuestra clase social, lugar de nacimiento, capacidades físicas y demás nos colocan en la escala de la opresión.