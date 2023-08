España lleva 14.600 millones menos de ingresos de lo presupuestado

Publicado hace 34 minutos por pignito a eldebate.com

Decimos que las finanzas del gobierno no están en condiciones porque en los 6 primeros meses del año el gobierno se ha visto obligado a endeudarse en 66.000 millones de euros, de acuerdo con el Protocolo de Déficit Excesivo, llevando la deuda total a 1,569 billones y dejándola a 8.000 millones de lo prometido a Bruselas para todo el año. El motivo es que las cifras no cuadran y hoy vamos a ver que no cuadran porque los ingresos que presupuestó el ministerio de Hacienda están muy por debajo de lo esperado.