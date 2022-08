Publicado hace 58 minutos por Punisher92 a honorat79.wordpress.com

Hay algunos personajes que hace mucho tiempo que no se ven. Podemos decir que, son los grandes ausentes y marginados de las últimas generaciones, están metidos en un bucle oscuro, sin ver, aunque sea un rayo de luz y de esperanza a ser rescatados. Actualmente dichos personajes, todavía no dan señales de vida, a pesar de que no hace mucho tiempo se oyeron cantos de sirena y en forma de rumores, de que podrían volver los Raziel, Sam Fisher etc.