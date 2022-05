Publicado hace 1 hora por Yorga77 a espinof.com

Supongo que en la mente de todo aficionado al cómic y a sus adaptaciones cinematográficas se quedó grabado a fuego ese momento mágico en el que descubre que, a mediados de los 90, la primera familia había protagonizado una película sobre 'Los cuatro fantásticos'. También es posible que recuerde cómo nos vendieron que, de mala que era, jamás se estrenó. Bien, el documental 'Doomed: The Untold Story of Roger Corman's the Fantastic Four' aclara que nada de lo que creías era cierto.