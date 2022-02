Las mujeres aún siguen cobrando menos que los hombres en Hollywood

Los productores de la serie 'The Crown' han reconocido que Claire Foy (Elizabeth II, la Reina) cobró menos que Matt Smith (su consorte, Felipe de Edimburgo) en el transcurso del rodaje del popular show de Netflix. Claire Foy habría cobrado 32.000 euros/episodio, una cantidad menor a la de Smith, debido a que aún no era una estrella tan reconocida como el actor, mundialmente famoso luego de su papel en 'Doctor Who'. Sin embargo, la directora creativa de 'The Crown' asegura que "de ahora en adelante, nadie cobrará más que la reina".