Lujo excéntrico y una escultura de pelo humano: así es The Mandrake, el revolucionario hotel de Londres que huele “a sexo caro”

El hotel The Mandrake emerge como una selva de vegetación en mitad de Fitzrovia, barrio londinense enclavado entre Marylebone y Bloomsbury (justo al norte del Soho) en el que no escasea ni la creatividad ni la ausencia de bullicio. Ubicado en antiguo bloque de oficinas victoriano que mantiene en crudo todo su diseño arquitectónico gracias a Manalo & White Architects, The Mandrake es casi un ecosistema propio, un laberinto de habitaciones con una ecléctica mezcla de piezas antiguas e infusiones sensoriales.