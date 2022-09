Publicado hace 26 minutos por Skynet_01 a noticiasdegipuzkoa.eus

Este informático convertido en youtuber y agricultor para su propio consumo apuesta por los productos ecológicos. No le importan las acelgas con agujeros o que los tomates no tengan una forma casi perfecta. Siempre ha sentido atracción por la tierra, que cuida y mima. No utiliza nutrientes químicos y su producción alimenta a la familia, porque no vende. “Lo que tú haces siempre sabe mejor. Unos tomates cultivados en casa saben diferente, mejor, son exquisitos”, asegura.