Publicado hace 1 hora por Ratoncolorao a eljueves.es

Abogados Cristianos ha vuelto a saltar a la palestra de la actualidad una vez más, y, oh! Sorpresa, no ha sido para condenar casos de abusos sexuales en la Iglesia Católica. "A mí también me parece una soberana mierda, el Valle, bueno, y esta gente también", declara el Altísimo.