Desalojan un ocupa de la caseta de un perro

Un joven después de salir de marcha no tuvo otra idea que ocupar la caseta de un perro para dormir la mona, los vecinos llamaron a la policía para que el pobre animal pudiera volver a su casa, en el vídeo se pueden oír los desesperados ladridos del perro por recuperar su casa. Para que luego digan que los perros no tienen derechos le ocupan la casa y en unas horas le desalojan el ocupa, si me la ocupan a mi me tardan mas de tres meses en echarlos