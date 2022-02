Crisis en la boda de Sergio y Pilar. AC/DC se niega a tocar “Paquito el Chocolatero” [HUMOR]

La mediática boda entre Sergio Ramos y Pilar Rubio podría correr peligro y se suspendida según fuentes cercanas. Las discrepancias entre ambos novios empezaron cuando esta semana Sergio Ramos se puso en contacto con AC/DC para revisar el repertorio de canciones y comprobó que faltaban las clásicas canciones que no pueden faltar en toda boda, como Paquito el Chocolatero. Sergio llamó inmediatamente a Pilar para aclararlo. “Pilar, ¿qué mierda de orquesta has contratado?, ¡no van a cantar Paquito el Chocolatero, ni Follow the Leader,....