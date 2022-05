Publicado hace 1 hora por Andaui a forbes.es

Brad Pitt reabrirá este verano el estudio de grabación Miraval Studios. El lugar, ubicado en Château Miraval, la finca y viñedo al sur de Francia que adquirió con Angelina Jolie en 2008, es conocido porque en 1979 se grabó el emblemático disco de Pink Floyd, The Wall. Además, artistas como AC/DC, Sade, The Cranberries, Courtney Love, Sting, y The Cure también han utilizado estas instalaciones para crear sus materiales musicales.