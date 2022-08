Publicado hace 1 hora por MellamoMulo a theatlantic.com

Conocí al legendario jugador de baloncesto cuando tenía 14 años y me enseñó a ser un mejor jugador y un mejor hombre. Por Kareem Abdul-Jabbar. Habrá muchos artículos biográficos que exalten los muchos logros de Bill como jugador y activista. Los récords, las estadísticas, los premios, etc. Este no es ese tipo de artículo. Se trata simplemente de Bill y de mí y de dos largas vidas que se entrelazaron durante seis décadas.