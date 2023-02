Publicado hace 53 minutos por oghaio a eldiario.es

Yo pensaba que era una acción de marketing, una imagen más cálida, más humana, pero qué va: es una estrategia de camuflaje. Que no se noten mucho. Que las pocas sucursales que quedan no sean muy visibles. Que pases al lado distraído y no veas un banco, no pienses en un banco. Que pases de largo. No sea que de pronto veas un banco y te dé por pensar. Te dé por acordarte.