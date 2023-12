Publicado hace 11 minutos por javierchiclana a rtve.es

Obispo de Salamanca: Dejadme que os proponga otra posible solución que suprima esta de la denuncia. Me ha asesorado por un buen amigo mío, el obispo de Asturias, que es inteligente, que lo considero sabio y me ha aconsejado una solución todavía mejor que esta. Lo pongo a vuestra consideración y lo que vosotros decidáis hago. Lo que vosotros me digáis hago. ¿Y cuál es la segunda alternativa? La segunda alternativa es que te lo lleves a la tumba. Que te calles y que te mueras con esto...