Zelter, el músico fiel de Goethe

Sobre todas las cimas está el silencio sobre todas las cumbres no te acaricia a penas más que un soplo en el bosque callan los pájaros pronto, espera, tú también yacerás (El reposo, poema de Goethe puesto en música por Carl Friedrich Zelter) Goethe escribió centenares de poemas, pero no tenía intención en un principio de que alguien les pusiera música (...) Aunque como sabemos, grandes compositores –Schubert, Beethoven- lo hicieron, no fue en ellos en quien se sintió prolongado, sino en el hijo de un albañil que comenzó a estudiar a escondidas