Westmoreland, el general que perdió Vietnam para Estados Unidos

Implicó a los americanos en el combate directo y los llevó a un callejón sin salida. No entendió que los norvietnamitas resistirían a toda costa, y nunca reconoció la derrota de su país. Westmoreland no quiso o no supo hacer la guerra pequeña que EE. UU. podía ganar en Vietnam, empeñándose en cambio en una guerra enorme que solo podía perder. Cuando llegó al país en enero 1964, había 16.000 “asesores” de EE. UU. y habían muerto 200. Cuando se marchó a mediados del 68, dejó más de 530.000 soldados y 22.000 muertos solo de su lado. Y perdió igual