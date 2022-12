Volver a Monkey Island

Publicado hace 56 minutos por Faitune a jotdown.es

Esto va a ser personal. Y lo cierto es que ese es un enfoque que siempre suelo regatear, salvo en momentos especiales, pero a estas altitudes el caso de Monkey Island lo requiere. Porque, como estudioso de las aventuras gráficas de Lucasfilm/LucasArts, me ha tocado escribir en numerosas ocasiones sobre las desventuras de Guybrush Threepwood, e incluso ficcionalizar pasajes de The Secret of Monkey Island para un libro de cuentos basados en videojuegos. Por eso, quizá el único modo coherente de encarar un nuevo abordaje a Mêlée Island de manera o