Valeria aprende a combatir la obesidad con frutas y verduras

Publicado hace 18 minutos por Sciborg a principia.io

Hay una pandemia actual, sigilosa y que pasa más desapercibida: la obesidad. Esta enfermedad se debe a una alimentación inadecuada y una forma de vida sedentaria. Con el tiempo, y sin ninguna señal de enfermedad, más allá del sobrepeso, estas personas pueden aumentar de manera excesiva la cantidad de azúcares y grasas en la sangre que corre por nuestro cuerpo y producir enfermedades. Cuento finalista de la quinta edición de cuentos infantiles Ciéncia-me un cuento. Organizado por la Society of Spanish researchers in the United Kingdom.