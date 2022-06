Publicado hace 1 hora por LibrosHoy a granadahoy.com

'Hacerme el amor' es el último libro de Tarha Erena, que reflexiona sobre el mito del amor romántico - El libro nace de una relación que tuve, pero no tiene que ver con una persona sino con una tipología de amor - "No voy a salvar a nadie, ni nadie va a salvarme, pero eso no quita que no quiera compartir mi vida" - No es Marina Abramovic, aunque le gustaría serlo. Tampoco es Yoko Ono, aunque la califica como un referente. Tarha Erena es, simplemente, Tarha Erena. Y de ella misma surge la inspiración para su trabajo artístico...