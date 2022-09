Publicado hace 1 hora por Vrygtyp a infobae.com

Timothée Chalamet es uno de los actores más importantes en Hollywood desde su aclamado trabajo “Call Me by Your Name” de Luca Guadagnino. Desde entonces, ha protagonizado películas independientes como “Lady Bird” y “Beautiful Boy”, así como el éxito de taquilla “Dune”. El protagonista de “Bones and All”, una historia de amor caníbal que obtuvo una ovación de pie de 8 minutos en el Festival de Venecia, se convirtió en el actor favorito del cineasta italiano, que lo volvió a llamar para su nueva película.