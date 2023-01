Termas de Caracalla: historia y descripción

Publicado hace 1 hora por Ripio a elretohistorico.com

Las Termas de Caracalla o Thermae Antoninianae, como se las había llamado oficialmente, se construyeron en las laderas del Pequeño Aventino, no lejos del popular barrio entre Puerta Capena (uno de los accesos de las Murallas Servianas), puerta por la que la Vía Apia abandonaba Roma camino al sur de Italia, y el Circo Máximo. Iniciadas en el año 212 d. C., fueron inauguradas a instancias del emperador Caracalla en el 216 d. C., pero se completaron con la construcción del recinto exterior y las dos exedras por parte de los sucesores de Caracalla.