Subamos al once: en marcha la secuela de ‘This is Spinal Tap’

En 2024 se cumplirán 40 años de This is Spinal Tap[...]. This is Spinal Tap 2 está en marcha, volviendo Reiner a ponerse delante y detrás de las cámaras mientras McKean, Guest y Shearer también retoman sus papeles. El proyecto se presentará en este Festival de Cannes buscando distribución, mientras tiene lugar una proyección de la This is Spinal Tap original en la sección Cinema de la Plage. Si todo va bien, el rodaje empezaría poco después y estaría lista para estrenarse justo cuando se cumplan cuatro décadas del lanzamiento de la original.