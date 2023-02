Publicado hace 1 hora por Gandark_S1rk a ecartelera.com

Hasta donde se sabe por los canales oficiales, ('Star Wars', Disney+), 'Obi-Wan Kenobi' no ha dado luz verde a una segunda temporada. Es cierto que todos los implicados, con Ewan McGregor y Hayden Christensen en cabeza, estarían más que dispuestos, pero Lucasfilm no se ha pronunciado al respecto. A pesar de esto, se especula con que su temporada 2 no solo se encuentre ya en camino, sino que esté rodándose en España.