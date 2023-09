Raros fósiles de peces abisales de la era de los dinosaurios encontrados en la cordillera de los Apeninos

Publicado hace 37 minutos por ccguy a labrujulaverde.com

Aunque los vertebrados son un componente destacado de los ecosistemas modernos de las profundidades marinas, hasta ahora no existían pruebas fósiles de peces de aguas profundas de más de 50 millones de años. Ahora, el descubrimiento de fósiles extremadamente raros, que representan las pruebas más antiguas de peces de aguas profundas, hace retroceder 80 millones de años la invasión de la llanura abisal. Estos hallazgos se publican ahora en un nuevo estudio de la revista científica Proceedings of the National Academy of (...)