‘El problema de Susan y otras historias’, de Neil Gaiman y P. Craig Russell

Publicado hace 1 hora por Sciborg a comicparatodos.wordpress.com

Es difícil decir dónde acaba la obra del Neil Gaiman autor de cómics y dónde empieza la del escritor. Y es difícil también delimitar los méritos que el propio Gaiman y P. Craig Russell acumulan cuando deciden trabajar juntos. Lo que nos ofrece El problema de Susan y otras historias no es un trabajo pensado inicialmente para el cómic, son relatos cortos de Gaiman, pero podría imaginarse que no es así porque le sienta excepcionalmente bien el dibujo de Riussell, también aunque en menor medida el de Scott Hampton o Paul Chadwick, que firman dos hi