Pola Negri, la primera musa de Lubitsch, que no triunfó en Hollywood

Publicado hace 1 hora por Thornton a zendalibros.com

Se especuló mucho, en su día, con que no fuera la propia Gloria Swanson —la actriz que recrea a Norma Desmond en El crepúsculo de los dioses (1950)— el verdadero modelo escogido por Billy Wilder y su equipo de guionistas —Charles Brackett y D. M. Marshman Jr. en aquella ocasión— para la creación del personaje de la vieja estrella de la pantalla silente que languidece en su mansión de Sunset Boulevard. Y no faltaron quienes concluyeron que Norma Desmond era un trasunto de Pola Negri, que no de su intérprete, Gloria Swanson.