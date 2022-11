Publicado hace 33 minutos por Sciborg a comicparatodos.wordpress.com

Periscopio es una antología de relatos cortos de Emilio Balcarce y Oski Yañez que apuesta por algo distinto a lo habitual, por hacer un ejercicio documental de buques que se hundieron, con todo lo que eso conlleva. No son las suyas historias triunfalistas, no hay héroes que salgan indemnes de todos los peligros mortales que encierran sus viajes. Pero al mismo tiempo no son historias melodramáticas u ominosas.