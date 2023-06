Publicado hace 1 hora por imparsifal a jotdown.es

Un gran tipo. Aunque a la hora de puntuar, le puede la tacañería. No termina de estirarse. Su amigo se ha suicidado, él se supone que se ha leído las 1.905 páginas, ha entrado en Goodreads, se ha abierto un perfil, le ha puesto una fotito lo suficientemente borrosa o alejada como para disimular su fealdad, ha escrito un comentario, ha lamentado la ausencia de Mitch no una sino dos veces y va, y le concede cuatro, apenas cuatro putas estrellitas, y no cinco.