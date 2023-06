Nirvana revive con una canción ‘nueva’ creada por inteligencia artificial

Publicado hace 1 hora por denegator_ a semana.com

Para llevar a cabo el experimento usando la IA, la canción escogida fue “Drowned in the Sun”, un tema que hace parte de ‘Lost Tapes of the 27 Club’, un proyecto que presenta composiciones musicales creadas principalmente por inteligencia artificial, en los estilos de músicos que fallecieron a los 27 años