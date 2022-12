NBA, de la discriminación a la burbuja reivindicativa

Publicado hace 57 minutos por Promise a sport.jotdown.es

Red Auerbach rompió la regla no escrita de tener a un jugador blanco en la pista en todo momento. El 31 de octubre de 1949 había debutado en la NBA el primer jugador negro, Earl Lloyd. Al principio, eran una minoría. Los aficionados rivales los insultaban. Tenían condiciones salariales diferentes. En los años dorados, —y Jordan no era la excepción—, los deportistas preferían ser neutrales y contentar a sus patrocinadores. No hablaban de política. Todo se multiplicó a raíz del asesinato de George Floyd, LeBron James escribió en sus...