Liderada por el guitarrista Mick Ralphs, Mott the Hoople fue inicialmente una banda de blues duro (...) el grupo nunca llegó a disfrutar de una aceptación masiva, por mucho que su mezcla caótica de heavy metal, glam rock y cinismo a lo Dylan sentaron las bases de no pocos conjuntos punk británicos posteriores, como The Clash.