En esta entrada os voy a hablar de cinco aprendizajes que me dejaron huella en la carrera. Cinco momentos en los que muchas cosas en mi cabeza cuadraron. Momentos que hicieron que me enamorara aun más de la física. Principio de mínima acción.¿Por qué no se puede salir de un agujero negro?.Idea integrales de camino.¿Hacia donde se va un globo de helio en un coche que frena?.¿Por qué al subir la temperatura del aire desciende, si el aire frío pesa mas?