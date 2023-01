Publicado hace 58 minutos por gracias444 a valenciaplaza.com

Hemos recordado estos días la película Holocausto Caníbal por la desaparición de su director. Deodato estuvo vinculado al cómic, incluso recientemente escribió guiones para Miguel Ángel Martín. Esta generación de provocadores directores de cine y dibujantes tuvo que soportar la censura y las prohibiciones durante años por unos trabajos que buscaban los límites de la sensibilidad y no tenían miedo a los malentendidos. No fueron comprendidos entonces, me temo que menos ahora.