Meditaciones de Tarantino: Bambi, una madre cinéfila y el chico que pagaba por ver "cualquier cosa"

Tarantino reflexiona en el libro 'Meditaciones de cine' sobre los títulos que le convirtieron en un amante de las películas. Con ocho o nueve años, Tarantino (Knoxville, Tennessee, 1963) iba al cine con sus padres, pero no necesariamente veían películas aptas para todos los públicos, sino películas para adultos, aquellas que otros padres no dejaban ver a sus hijos de ninguna manera. "Quentin, a mí me preocupa más que veas las noticias. Una película no va a hacerte daño", le contestó su madre cuando le preguntó por este asunto.