Kim Petras, la primera mujer trans en la cima del pop

Kim Petras, nacida en Alemania, fue la primera cantante transgénero que alcanzó el número uno en Estados Unidos, y tuvo que pasar por largos procesos de transición en su país antes de encontrar su voz en el extranjero. A los dos años empezó a probarse ropa de niña, se ponía faldas y jugaba con muñecas. "Siempre me he sentido como una chica. A los cinco años odiaba mi cuerpo" "No podía identificarme con mi sexualidad biológica, quería que desapareciera". Recuerda Kim que había médicos que le decían "Estás loco"