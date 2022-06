‘Jurassic World: Dominion’. Un insecto atrapado en ámbar

Publicado hace 42 minutos por lamerce444 a jotdown.es

¿En qué se diferencia una película de acción de una de aventuras? Ambas se caracterizan por sus escenas trepidantes, persecuciones, tiroteos y dinamismo. Pero nadie confundiría el género de En busca del Arca perdida con el de The Fast and the Furious, ¿verdad? ¿Dónde está entonces el límite, esa frontera tan difusa como la que, en el mapamundi cinematográfico, separa al thriller y al suspense? Posiblemente, en un rasgo identitario del cine de aventuras que, sin embargo, suele estar ausente en el género actioner (lo que mi padre llama «películas