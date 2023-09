Jordi Borràs acusa a ‘Visa por l’image’ de censurar sus fotos sobre la extrema derecha francesa

Publicado hace 1 hora por Nividhia a photolari.com

[C&P] «Me tenía que defender, porque yo no me he autocensurado, me ha censurado el festival de fotoperiodismo más importante del mundo». Así de claro se muestra el fotógrafo Jordi Borràs al relatar lo ocurrido con la proyección de su trabajo en la reciente edición de Visa por l’image que se celebra cada año en la localidad francesa de Perpignan.