"Joaquín, tío, ¿lo dices por mí?": el comentario de Sabina que más dolió a Pancho Varona después de 40 años trabajando juntos

El que fuera mano derecha de Joaquín Sabina ha explicado cómo se rompió su relación con el cantautor, tanto profesional como personal, y ha querido lanzar un mensaje después del comentario que hizo en un concierto. Joaquín Sabina decidió no contar con él en su última gira, 'Contra todo pronóstico' sin más detalles que un correo electrónico de ocho líneas El compositor no se explica qué pudo ocurrir entre él y Sabina "No termino de saber qué ha pasado. Yo he intentado acercarme para que me explicaran algo, pero no me han aceptado el acercamiento